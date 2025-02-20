В Башкирии мужчина заснул за рулем и врезался в кафе

В Башкирии правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в которой водитель влетел в закусочную. Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по региону Владимир Севастьянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии