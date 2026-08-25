Украина в центре переговоров: детали визита посланника Папы Римского в Москву

Сегодня в Москве прошла важная дипломатическая встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями.
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