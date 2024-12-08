Семь праздников смерти из разных культур

Обычному человеку с европейским менталитетом понятие «праздник смерти» кажется достаточно странным. Все самые известные примеры подобных праздников имеются в латиноамериканской, азиатской и африканской культурах, но стоит присмотреться повнимательнее, и оказывается, что в Европе подобные следы языческого прошлого также сохранились.