Семь праздников смерти из разных культур

Обычному человеку с европейским менталитетом понятие «праздник смерти» кажется достаточно странным. Все самые известные примеры подобных праздников имеются в латиноамериканской, азиатской и африканской культурах, но стоит присмотреться повнимательнее, и оказывается, что в Европе подобные следы языческого прошлого также сохранились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии