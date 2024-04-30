ДАМ - По поводу нашего ответа на американский закон о конфискации российских активов. " Да свершится справедливость, и пусть мир погибнет! "

Дмитрий Медведев По поводу нашего ответа на американский закон о конфискации российских активов Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей.
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