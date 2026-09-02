Минтранс РФ советует начать аудит перед внедрением ЭПД в 2026 году

В 2026 году в России вводится обязательное оформление электронных перевозочных документов. Заместитель министра транспорта Борис Ташимов рекомендует компаниям начать с аудита договоров и процессов, а не с покупки нового ПО.
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