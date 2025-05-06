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51-летняя Хайди Клум вышла на крышу в бюстгальтере и колготках

51-летняя Хайди Клум вышла на крышу в бюстгальтере и колготках

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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