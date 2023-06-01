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Ряд сенаторов США требуют уступок в обмен на поддержку законопроекта о повышении госдолга

Ряд сенаторов США требуют уступок в обмен на поддержку законопроекта о повышении госдолга

Ряд американских сенаторов требуют от лидера демократического большинства Чака Шумера уступок и обещаний, в том числе касающихся утверждения оборонных расходов США, в качестве условия для прохождения законопроекта о повышении государственного долга.

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