Ряд сенаторов США требуют уступок в обмен на поддержку законопроекта о повышении госдолга

Ряд американских сенаторов требуют от лидера демократического большинства Чака Шумера уступок и обещаний, в том числе касающихся утверждения оборонных расходов США, в качестве условия для прохождения законопроекта о повышении государственного долга.
Ряд американских сенаторов требуют от лидера демократического большинства Чака Шумера уступок и обещаний, в том числе касающихся утверждения оборонных расходов США, в качестве условия для прохождения законопроекта о повышении государственного долга.
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