Тото Вольфф о провале «Мерседеса» в Бразилии: «Смотря на конкурентов я понимаю, что идеальных машин не бывает»

По словам исполнительного директора «Мерседеса», провал на Гран-при Сан-Паулу заставил шире смотреть на вещи, с понимаем того, что у всех бывают неудачные периоды: «Когда я смотрю на наших конкурентов, то понимаю, что идеальных машин не бывает.