В ХМАО подскочил спрос на редкоземельные металлы. Скрин

В Югре вырос запрос на покупку редкоземельных металлов (РЗМ). На сайте «Авито» размещено свыше десятка объявлений о покупке в регионе, подавляющее большинство из них появились в феврале, после начала переговоров России и США вокруг Украины и подписания соглашения о полезных ископаемых.