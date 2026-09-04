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Что коллекционируют жители Барнаула: самые популярные находки

Что коллекционируют жители Барнаула: самые популярные находки

Жители Барнаула стали активнее покупать коллекционные товары. Особенно заметно вырос интерес к спортивным карточкам, куклам и вещам знаменитостей, сообщает "Авито".

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