Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Когда я пишу о проблеме лояльности постукраинского населения, которое (полностью или частично) после СВО войдёт со своими территориями в состав России и получит гражданство, тут же возникает масса людей, интеллектуально оставшихся в детстве и легко, с плеча, решающих сложнейшие вопросы.
Сложность идентификации борцов. Как остановить украинских наци
Комментарии
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Вик Норд
Ну это вам не 1944...,век информационных технологий позволяет знать о человеке всё,или почти всё...,по этому фильтрационные лагеря,ВИД на жительство,с испытательным сроком(пять лет),с ограничением в правах,и контроль СМЕРШа,и телевизор ВСЕМ!
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12 час.
Юрий Золотарев
Лучшее средство для бандеро-нациков - ОТСТРЕЛ. Или опрыскать...
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10 час.
igor kim
Да мы своих предателей и врагов определить никак не можем. СССР на раз и два профукали.
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7 час.
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