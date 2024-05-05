Адвокаты объяснили обстоятельства УДО Михаила Ефремова

Появился слух, что 60-летний Михаил Ефремов не сможет выйти на свободу раньше положенного срока. Этой весной он подал ходатайство об условно-досрочно освобождении, так как уже провел за решеткой большую часть из назначенных ему в 2020 году 7,5 лет в колонии.