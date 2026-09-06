«Нужен большой бриллиант»: возлюбленный дочери Успенской о помолвочном кольце

Возлюбленный дочери певицы Любови Успенской, искусствовед Артем Москвин, заявил о готовности потратить около миллиона рублей на помолвочное кольцо.
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