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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Португалии. «Бенфика» против «Спортинга»

Чемпионат Португалии. «Бенфика» против «Спортинга»

После 32 матчей оба клуба лидируют в таблице, набрав по 78 очков, но «Спортинг» занимает первое место по дополнительным показателям.

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