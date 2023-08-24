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Тренер «Интер Майами»: «Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И благодаря лучшему игроку в мире»

Тренер «Интер Майами»: «Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И благодаря лучшему игроку в мире»

«Интер» отыгрался с 0:2, забив второй гол на 90+7 минуте, а затем вышел в финал благодаря победе в серии пенальти – 5:4.

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