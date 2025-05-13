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На Куликовом поле найден обломок боевой булавы 12–13 века

На Куликовом поле найден обломок боевой булавы 12–13 века

На Куликовом поле при раскопках найден обломок боевой булавы 12–13 века. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле".

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Комментарии
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МТ
Марат Токушев
Здравия желаю всем моим здравомыслящим согражданам!  Я систематически сталкиваюсь с невежеством одних и фантазиями других про нашествия татар. Мне очень жаль, что образованные и разумные люди не могут сделать собственных выводов о лживости &quot;романовской истории&quot;. Последние 100 лет археологи ищут останки и следы побоища, стрел, мечей, наконечников, щитов, скеледы воинов и их коней приблизительно 40-45 тысяч воинов, &quot;сражавшихся между собой&quot; и не могут найти и десятка скелетов, павших солдат. Никого ни на что не наводит такая статистика, нет? Если армия татар была в 30 тысяч, это значит минимум трбуется овёс на 30 тысяч лошадей для 6 месячного перехода из Азии. Лошадь на подножном корме не выживет такого перехода! Каждой лошади в день требуется 10 литров чистой воды, лошадь из грязной лужи не пьёт! 30000х10л=300.000 литров в сутки! будем умножать на 6 месяцев или 180 дней в пути или становится ясно, что и так всё ясно и понятно?сколько требуется запасов пищи для самих воинов? требуется сменная лошать, а ещё требуется гужевая/не боевая лошадь для кибитки со скарбом и продуктами. Европу можно пересечь за 30 дней вдоль и поперёк! А Россия от Алтая до Балтики! Такая фальшивка подойдёт только для Европейской истории.  Любой образованный человек обязан знать, что Захарьины -Юрьевы, получив благословение от Папы Римского, как от наместника Бога на земле, и вернувшиеся в Московию Романовыми (ROME=Рим), полностью переписали с нуля историю наших народов и нашего государства в угоду Папе Римскому. Неужели никто не понимает и не видит, что Крестовый поход Ватикана продолжается и сегодня на СВО силами католического мира? Вам не понятно почему на Украине захватывают Православные Храмы, Часовни, Монастыри и переподчиняют Римско-католической церкви, нет? Вам не понятно почему недавнюю историю 2 мировой переписывают и нас приравнивают к гитлеровским фашистам и нацистам, нет? Всё вы понимаете, только нет команды сверху - прекратить учить наших детей в школах по учебникам истории, написанными для покорённой Ватиканом Европы и для нас в том числе, по учебникам истории, написанными иезуитами Ватикана. Вот так и будем жить во взаимной травле и ненависти, добровольно оболваненными согражданами одного государства. Принцип разделяй и властвуй работает на всех поколениях! 30 лет украинской власти, 30 лет обучения ненависти, 30 лет обучения нужной истории -ВОЙНА, как яркий пример оболванивания и зомбирования населения. Что вы ищите, где вы ищите, перерыли уже все куликовы и куличковы поля, что хотели найти, неучи?!
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