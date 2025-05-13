На Куликовом поле найден обломок боевой булавы 12–13 века

МТ

Марат Токушев

Здравия желаю всем моим здравомыслящим согражданам! Я систематически сталкиваюсь с невежеством одних и фантазиями других про нашествия татар. Мне очень жаль, что образованные и разумные люди не могут сделать собственных выводов о лживости "романовской истории". Последние 100 лет археологи ищут останки и следы побоища, стрел, мечей, наконечников, щитов, скеледы воинов и их коней приблизительно 40-45 тысяч воинов, "сражавшихся между собой" и не могут найти и десятка скелетов, павших солдат. Никого ни на что не наводит такая статистика, нет? Если армия татар была в 30 тысяч, это значит минимум трбуется овёс на 30 тысяч лошадей для 6 месячного перехода из Азии. Лошадь на подножном корме не выживет такого перехода! Каждой лошади в день требуется 10 литров чистой воды, лошадь из грязной лужи не пьёт! 30000х10л=300.000 литров в сутки! будем умножать на 6 месяцев или 180 дней в пути или становится ясно, что и так всё ясно и понятно?сколько требуется запасов пищи для самих воинов? требуется сменная лошать, а ещё требуется гужевая/не боевая лошадь для кибитки со скарбом и продуктами. Европу можно пересечь за 30 дней вдоль и поперёк! А Россия от Алтая до Балтики! Такая фальшивка подойдёт только для Европейской истории. Любой образованный человек обязан знать, что Захарьины -Юрьевы, получив благословение от Папы Римского, как от наместника Бога на земле, и вернувшиеся в Московию Романовыми (ROME=Рим), полностью переписали с нуля историю наших народов и нашего государства в угоду Папе Римскому. Неужели никто не понимает и не видит, что Крестовый поход Ватикана продолжается и сегодня на СВО силами католического мира? Вам не понятно почему на Украине захватывают Православные Храмы, Часовни, Монастыри и переподчиняют Римско-католической церкви, нет? Вам не понятно почему недавнюю историю 2 мировой переписывают и нас приравнивают к гитлеровским фашистам и нацистам, нет? Всё вы понимаете, только нет команды сверху - прекратить учить наших детей в школах по учебникам истории, написанными для покорённой Ватиканом Европы и для нас в том числе, по учебникам истории, написанными иезуитами Ватикана. Вот так и будем жить во взаимной травле и ненависти, добровольно оболваненными согражданами одного государства. Принцип разделяй и властвуй работает на всех поколениях! 30 лет украинской власти, 30 лет обучения ненависти, 30 лет обучения нужной истории -ВОЙНА, как яркий пример оболванивания и зомбирования населения. Что вы ищите, где вы ищите, перерыли уже все куликовы и куличковы поля, что хотели найти, неучи?!