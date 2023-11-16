Байден оценил итоги встречи с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден по итогам двусторонней встречи c председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско заявил 16 ноября, что лидеры двух государств сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.