Ожидается аномально тёплая погода: синоптик Ильин дал прогноз с 10-14 марта

Туляков на предстоящей рабочей неделе при переменной облачности ждёт аномально тёплая погода, даже можно сказать погода с экстремальными отклонениями среднесуточной температуры воздуха от нормальных значений, полагающихся по климату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии