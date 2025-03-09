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Ожидается аномально тёплая погода: синоптик Ильин дал прогноз с 10-14 марта

Ожидается аномально тёплая погода: синоптик Ильин дал прогноз с 10-14 марта

Туляков на предстоящей рабочей неделе при переменной облачности ждёт аномально тёплая погода, даже можно сказать погода с экстремальными отклонениями среднесуточной температуры воздуха от нормальных значений, полагающихся по климату.

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