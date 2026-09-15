Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

126 подписчиков

Ялтинец заплатит штраф за кражу музыкального инструмента после пожара

Ялтинец заплатит штраф за кражу музыкального инструмента после пожара

Житель Ялты заплатит штраф за кражу уцелевшего после пожара синтезатора. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя