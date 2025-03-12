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«Бумаги уже не важны»: Кедми объяснил, как Путин принудит США соблюдать все условия мира

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Комментарии
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ИС
Ибраева Светлана
👍
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1 час.
Yuriy Garutsa
СССР в военном отношении был могуч. Пришёл удод с пятном и быстренько опустил СССР. Так что надеемся Владимир Владимировичь разрулит всё во благо России.
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51 мин.
ВА
Владимир Акулов
Враг  будет  соблюдать  только  те  договоры  ,  которые  врагу    ВЫГОДНО    соблюдать.Надо  сделать  так  ,  чтобы  врагам  было  невыгодно  нарушать  подписанный  договор...А  это  может  сделать   только  сила.
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5 мин.
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