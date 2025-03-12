«Бумаги уже не важны»: Кедми объяснил, как Путин принудит США соблюдать все условия мира

СССР в военном отношении был могуч. Пришёл удод с пятном и быстренько опустил СССР. Так что надеемся Владимир Владимировичь разрулит всё во благо России.

ВА

Владимир Акулов

Враг будет соблюдать только те договоры , которые врагу ВЫГОДНО соблюдать.Надо сделать так , чтобы врагам было невыгодно нарушать подписанный договор...А это может сделать только сила.