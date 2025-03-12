Телеканал "78" Владимир Путин извлек уроки из предыдущих договоренностей с Западом – теперь он принудит США и их союзников исполнять все обещания без хитростей.
«Бумаги уже не важны»: Кедми объяснил, как Путин принудит США соблюдать все условия мира
Комментарии
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ИС
Ибраева Светлана
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1 час.
Yuriy Garutsa
СССР в военном отношении был могуч. Пришёл удод с пятном и быстренько опустил СССР. Так что надеемся Владимир Владимировичь разрулит всё во благо России.
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51 мин.
ВА
Владимир Акулов
Враг будет соблюдать только те договоры , которые врагу ВЫГОДНО соблюдать.Надо сделать так , чтобы врагам было невыгодно нарушать подписанный договор...А это может сделать только сила.
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5 мин.
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