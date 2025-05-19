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Курские новости

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Такие стажировки это огромная возможность прежде всего ну и конечно опыт.Победители Всерос...

Врио губернатора Курской области отправится с рабочим визитом в Тулу

Врио губернатора Курской области отправится с рабочим визитом в Тулу

- Полагаю, что было бы очень полезно ознакомиться с опытом Тульской области по созданию новых культурных институций, исторического центра, музейного квартала, - сказал глава нашего региона на заседании областного правительства.

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