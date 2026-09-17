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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татаев из «Оренбурга»: «Кордоба – провокатор, не знаю, почему это не пресекают. Мне в первом же эпизоде дали желтую, а сколько Джон фолов совершил – судья не обращал внимания»

Защитник « Оренбурга » Алексей Татаев высказался об игре против форварда « Краснодара » Джона Кордобы .

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