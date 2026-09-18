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Газета.ру

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Путин предложил пенсионеру сделать подарок жене на сэкономленные деньги

Путин предложил пенсионеру сделать подарок жене на сэкономленные деньги

Президент России Владимир Путин посоветовал пенсионеру из Ульяновской области Виктору Фомину купить подарок жене на сэкономленные на ЖКХ деньги.

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