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До Харькова и Одессы. Медведев заявил, что пришла пора идти на Киев

До Харькова и Одессы. Медведев заявил, что пришла пора идти на Киев

Дмитрий Медведев.3 дня назад 33K прочитали Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаки ВСУ в Курской области и заявил о том, что СВО теперь должна идти по новому сценарию — она должна приобрести «открыто экстерриториальный характер».

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Такое складывается мнение, что Медведев вернулся из длительного межпланетного путешествия и не знает, что армия, разграбленная с его позволения Сердюковым,  способна кое-как защищаться, великие победы ей только грезятся.
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