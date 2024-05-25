Кишиневская примэрия наградила Почетной грамотой академика

Как сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, кишиневская мэрия наградила Почетной грамотой выдающегося акушера-гинеколога, профессора университета, всемирно известного ученого, кавалера Ордена Республики, почетного члена Румынской академии, академика Георге Палади в связи с его 95-летием.
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