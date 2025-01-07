Нетто-поток а Binance стал отрицательным впервые с 25 декабря 2024 года

Анализ данных о нетто- потоке (Netflow) на бирже Binance за последние 90 дней выявил закономерность: когда скользящая средняя за 14 дней (SMA14) Netflow становится положительной, Биткоин обычно испытывает краткосрочное давление продаж и небольшие коррекции.
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