Нетто-поток а Binance стал отрицательным впервые с 25 декабря 2024 года

Анализ данных о нетто- потоке (Netflow) на бирже Binance за последние 90 дней выявил закономерность: когда скользящая средняя за 14 дней (SMA14) Netflow становится положительной, Биткоин обычно испытывает краткосрочное давление продаж и небольшие коррекции.