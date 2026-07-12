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Аргументы и Факты

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Главный страх Зеленского: раскрыта причина отставки кабмина Украины

Главный страх Зеленского: раскрыта причина отставки кабмина Украины

Заявление Владимира Зеленского о решении отправить правительство в отставку и изменить состав руководителей правоохранительных органов напрямую связано с требованием западных партнеров наказать виновных в резонансном преступлении в Монако, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.

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