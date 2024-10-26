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В Швеции обнаружено кладбище эпохи викингов

В Швеции обнаружено кладбище эпохи викингов

Шведские археологи обнаружили захоронение эпохи викингов недалеко от города Варберг в Халланде. Как сообщает издание Heritage Daily, в ходе исследования найдено почти 140 могил с останками людей и животных, глиняными горшками, украшениями и курганом в виде корабля.

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