Современная школа антинаучна

Модест

Вся лабуда началась с воцарения Романовых на престоле и переписывания истории Руси всякими немцами и поляками. Библиотеку Ивана Грозного уничтожили, а в головы русских студентов вложили то, что выгодно Западу. Ломоносов знал эту кухню изнутри, боролся и даже дрался за русскую науку, но на троне всегда сидели представители западных кровей, которые несколько веков гнули линию Ватикана в борьбе за умы, выдавая ложную историю и науку.. Из-за отрицания ломоносовской теории корпускул и менделеевского эфира мы до сих пор блудим в потёмках тёмной материи и не можем научно объяснить само существование мира, цепляясь за псевдонаучные гипотезы, выглядящие более-менее правдоподобно. Даже взять 10-ричную современную систему счисления. У наших предков она была 16-тиричной, точно отражающей весь миропорядок. Кто теперь об этом знает? Всё вытравлено западной антинаукой. По поводу нужности-ненужности знаний в школе. Надо разделить на три этапа, без принудительного всеобщего среднего образования. Начальное для всех без исключения - грамота и счёт, затем общее фундаментальное по основам знаний о современном мире и его законам. И третье - специальное, по выбору и способностям обучаемого, вроде распределяющей шляпы из Гарри Поттера или теста IQ, - с преподаванием как раз утилитарных вещей, необходимых для дальнейшей жизни или для поступления в специализированный колледж или ВУЗ. Минобразам будет сложнее работать, но бюджет значительно сэкономится, не растрачивая зря педагогические человеко-часы на поголовное обучение ненужным большинству знаниям.