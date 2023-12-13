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13.12.23==Илон Маск согласился с мнением о потере Украиной Крыма навсегда

13.12.23==Илон Маск согласился с мнением о потере Украиной Крыма навсегда

Американский предприниматель Илон Маск во вторник, 12 декабря, согласился с мнением миллиардера Дэвида Сакса о том, что Украина не сможет вернуть Крым, а также потеряет часть своих территорий из-за отказа от мирных переговоров.

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