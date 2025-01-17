Avia.pro - СМИ Заселение полным ходом Жилищные сертификаты, эти заветные клочки бумаги, стали новым символом социальной справедливости, но только для тех, кто знает, как их добыть.
Результат: трое детей, пособия и квартира. Как многие иноземцы с лёгкостью получают жилищные сертификаты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай ИВАНОВ
На мой взгляд в настоящий момент решение должно быть такое: Все паспорта и гражданство выданные гражданам родившимся после 1991 года за границами РОССИИ долны быть аннулированы в том числе лишены гражданства РОССИИ их дети основание мошенничество в особо крупных размерах и дача взяток чиновникам..... По неволе вспоминаешь Сталина, который зачистил чиновников и правоохранительные органы....
Ответить
5 час.
Тамара Султангареева
Они везде так делают: живут с мужьями, а прикидываются крольчихами- одиночками, чтобы доить нашу социалку. И требовать, добиваться своего умеют, благодаря наглости и нахрапу. Знаю по своим соседям. Они обеспечены с ног до головы за наши налоги. В этом году с нас будут драть по полной, чтобы обеспечивать наглых баб бородачей. За туалет, теплицу, сарай на даче будем платить налоги, если они построены основательно. Молодцы депутаты! Те ещё радетели за народ!
Ответить
5 час.
БВ
Борис Выдрин
Из всего развивающегося спектакля следует реализация в действии скрытой программы замещения коренного населения России. Чтобы не мешали.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии