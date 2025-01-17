Результат: трое детей, пособия и квартира. Как многие иноземцы с лёгкостью получают жилищные сертификаты

На мой взгляд в настоящий момент решение должно быть такое: Все паспорта и гражданство выданные гражданам родившимся после 1991 года за границами РОССИИ долны быть аннулированы в том числе лишены гражданства РОССИИ их дети основание мошенничество в особо крупных размерах и дача взяток чиновникам..... По неволе вспоминаешь Сталина, который зачистил чиновников и правоохранительные органы....

Тамара Султангареева

Они везде так делают: живут с мужьями, а прикидываются крольчихами- одиночками, чтобы доить нашу социалку. И требовать, добиваться своего умеют, благодаря наглости и нахрапу. Знаю по своим соседям. Они обеспечены с ног до головы за наши налоги. В этом году с нас будут драть по полной, чтобы обеспечивать наглых баб бородачей. За туалет, теплицу, сарай на даче будем платить налоги, если они построены основательно. Молодцы депутаты! Те ещё радетели за народ!