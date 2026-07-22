Нутрициолог Савельева: перекусы на ходу могут привести к гастриту

Нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Савельева предупредила, что перекусы на ходу могут помешать формированию чувства насыщения и привести к нарушениям пищеварения.
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