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Отавио о Роналду: «Криштиану – один из лучших в истории, образец, капитан и наша сила. Мы едины»

Отавио о Роналду: «Криштиану – один из лучших в истории, образец, капитан и наша сила. Мы едины»

Хавбек Португалии Отавио заявил, что у Криштиану Роналду нет конфликтов в сборной. – Я думаю, то, что сказал Роналду, абсолютно верно, мы едины, и посторонние события не затрагивают команду.

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