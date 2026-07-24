Lockheed Martin отчиталась о рекордном портфеле заказов в $230 млрд за II квартал 2026 года

Американский оборонно-промышленный гигант Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав двузначный рост выручки и чистой прибыли.
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