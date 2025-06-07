Зеленский: Водители фур не знали, что перевозили дроны

По словам украинского лидера, они «просто выполняли свою работу»Российские водители грузовиков, перевозившие контейнеры с украинскими дронами для атаки беспилотников на аэродромы, не знали о настоящем назначении груза, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.