Зеленский: Водители фур не знали, что перевозили дроны

По словам украинского лидера, они «просто выполняли свою работу»Российские водители грузовиков, перевозившие контейнеры с украинскими дронами для атаки беспилотников на аэродромы, не знали о настоящем назначении груза, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.
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