Онлайн-презентации Sony и THQ Nordic, геймплей Midnight Suns, системные требования Far Cry 6 на PC…

Снова третье сентября, Firaxis Games и Marvel Entertainment продемонстрировали геймплей Marvel’s Midnight Suns, Sony готовится к презентации PlayStation Showcase с анонсами для PlayStation 5, стартовал сбор предзаказов Horizon Forbidden West, THQ Nordic проведёт собственное игровое шоу, Tokyo Game Show 2021 станет первой в истории игровой выставкой в VR, Ubisoft продекларировала системные требования и особенности PC-версии Far Cry 6, CD Projekt не гарантирует релиз некстген-версий Cyberpunk 2077 и… […] .