Собянин: Более 20 летних бассейнов откроется в Москве в этом году

В текущем году появятся новые места для отдыха у воды на девяти фестивальных площадках в различных районах Москвы Мэр столицы Сергей Собянин поделился информацией о планах на 2024 год в своем блоге на официальном сайте.
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