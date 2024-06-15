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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Хардуэй повторил рекорд Стефа Карри и Рэя Аллена, реализовав 5 3-очковых за четверть в финале

В четвертой четверти четвертого матча финальной серии против «Бостона» защитник «Далласа» реализовал 5 дальних бросков.

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