Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

360 подписчиков

Защитник «Динамо» Александр Сандрачук рассказал о работе с Владиславом Радимовым и критике Аршавина

Защитник «Динамо» Александр Сандрачук рассказал о работе с Владиславом Радимовым и критике Аршавина

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук поделился опытом совместной работы с бывшим тренером «Зенита» Владиславом Радимовым, под чьим руководством он выступал во второй команде сине-бело-голубых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии