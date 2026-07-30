Защитник «Динамо» Александр Сандрачук рассказал о работе с Владиславом Радимовым и критике Аршавина

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук поделился опытом совместной работы с бывшим тренером «Зенита» Владиславом Радимовым, под чьим руководством он выступал во второй команде сине-бело-голубых.
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