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Рынок попросил Минпромторг понизить технологический сбор

Технологический сбор, который вступит в силу 1 декабря 2026 года, может привести к дополнительным расходам участников рынка и, как следствие, росту розничных цен на электронику.

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