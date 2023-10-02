К северу от британского Оксфорда произошел мощный взрыв

Крупный пожар произошел в британском графстве Оксфордшир после удара молнии в газохранилище. «Крупный пожар разразился после того, как молния ударила в газовый резервуар на перерабатывающем предприятии недалеко от деревни Ярнтон во время бури», - сообщил телеканал Sky News.