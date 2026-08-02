Мария Жовнер выиграла золото на чемпионате Европы по академической гребле

Финальный заезд Жовнер завершила с результатом 7 минут 30,47 секунды, обеспечив себе победу. Второе место заняла представительница Нидерландов Тоска Кеттлер с результатом 7 минут 36,58 секунды, бронзу получила гречанка Габриэла Лиолиу, финишировавшая за 7 минут 39,14 секунды.
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