На севере Москвы грузовик «КАМАЗ» снес мачту городского освещения. По информации источника 5-tv.ru, авария произошла в ночь на 17 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ловушка саморазру...
- Откажемся от пицц...
- «Сердце вырывалос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым