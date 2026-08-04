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FiNE NEWS

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Депутат Херсонской области Александр Фомин обвинил Рустема Умерова в коррупции и продаже разведданных

Депутат Херсонской областной думы Александр Фомин высказал подозрения в отношении Рустема Умерова, назначенного 3 августа президентом Украины Владимиром Зеленским на пост главы Службы внешней разведки (СВР).

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