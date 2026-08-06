Что не пропустить сегодня, 6 августа, в Москве:

— праздничная программа в честь 70-летия Дня строителя в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ: лекция «Градостроительная ось: Москва-река» в 18:00, светотехнические шоу каждые 30 минут; — сольный концерт стендап-комика Валентина Сидорова в Зеленом театре ВДНХ; — бесплатный вебинар «Размещение ограждающих устройств без нарушений» от Госинспекции по недвижимости в 16:00 (по регистрации); — продолжается программа кинопоказов в «Зеленом дворике» у театра «Современник»; — продолжается фестиваль «Культурный город» в парке «Зарядье» (концерты классической и джазовой музыки, балет, опера, театральные постановки); — продолжается спортивный фестиваль в олимпийском комплексе «Лужники», ораганизованный Мосгорспортом (сапы, скалодром, роллердром, каток, падел, гидрофлаеры); — продолжается Летний кубок Москвы по большому теннису — ДТСШ «Белокаменная», вход свободный.