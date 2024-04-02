Пост Благодарности ❤️ Очередной гуманитарный груз был доставлен неравнодушными жителями Новоаннинского района в зону специальной военной операци (Донецкое направление, 33 полк).
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Пост Благодарности ❤️ Очередной гуманитарный груз был доставлен неравнодушными жителями Новоаннинского района в зону специальной военной операци (Донецкое направление, 33 полк).