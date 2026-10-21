Источник фото: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 11:23 Голопристанский лесхоз готовит к зиме 90 тысяч сеянцев сосны крымской, которые будут использованы для восстановления лесов Специалисты проводят подкормку молодых растений специальными удобрениями, которые укрепляют корневую систему и повышают устойчивость сеянцев к холодам.