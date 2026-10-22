Перу: Власти продлили чрезвычайное положение (SoE) в Энканьяде в Кахамарке, Качачи в Кахабамбе, Сорочуко и Уасмине в Селендине, Уальгайоке и Бамбамарке в Уальгайоке, Сан-Игнасио в Сан-Игнасио, Сан-Хосе-де-Лурд и Намбалье в Сан-Хосе и Беллависте в Хаэне, департамент Кахамарка.