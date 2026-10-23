Анна Михайловская поделилась кадрами с дебютного выхода сына на подиум. Актриса Анна Михайловская, знакомая зрителям по сериалам "Кадетство" и "Молодежка", опубликовала в личном блоге снимки и видео с первого выхода на подиум своего 11-летнего сына Мирослава.