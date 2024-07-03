Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму

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Комментарии
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Александр Ляшенко
А чем задерживать, они же утопили наш ЧФ, не подлодками же, их скорее, так же утопят. Не блещет наш ЧФ не славой и тем более делами, отбивается от БЭК противника у себя в акватории и над головой. Осколки летят по мирным жителям, вот если бы уничтожали на курсе и БЭК и АТАКАМсы, то не было жертв среди отдыхающих. Но руководство ЧФ такое у нас, где их таких &quot;стратегов&quot; набрали, или Украина внедрила?
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9 час.
Виктор Шилин
Ещё раз подтверждают, что надо отсечь хохлотварей от моря. И всё станет на свои места
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9 час.
Игорь Васиков
Просто топить и плевать, что скажут враги!
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8 час.

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